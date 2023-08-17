Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Курская"

На станции "Курская" Московского метрополитена мужчина предпринял попытку пройти за другим пассажиром, не оплачивая проезд, и сломал створку турникета. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале

Отмечается, что 41-летний злоумышленник, зайдя в вестибюль станции, попытался догнать другого пассажира и успеть пройти в метро бесплатно, однако ему не удалось этого сделать и турникет закрылся. После этого мужчина умышленно разбил одно из стекол.

"Мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм", – сообщили в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее на станции метро "Проспект Мира" женщина намеренно разбила створки турникетов, нанеся по ним удар ногой. По словам правоохранителей, свой поступок она объяснила тем, что была в плохом настроении из-за ссоры с молодым человеком.

Женщину обвинили по статье о вандализме, она должна будет возместить причиненный ущерб.

