10:58Происшествия
Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Курская"
Отмечается, что 41-летний злоумышленник, зайдя в вестибюль станции, попытался догнать другого пассажира и успеть пройти в метро бесплатно, однако ему не удалось этого сделать и турникет закрылся. После этого мужчина умышленно разбил одно из стекол.
"Мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм", – сообщили в прокуратуре Московского метрополитена.
Ранее на станции метро "Проспект Мира" женщина намеренно разбила створки турникетов, нанеся по ним удар ногой. По словам правоохранителей, свой поступок она объяснила тем, что была в плохом настроении из-за ссоры с молодым человеком.
Женщину обвинили по статье о вандализме, она должна будет возместить причиненный ущерб.
Читайте также