Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй этап реставрации памятника Юрию Гагарину начался на Ленинском проспекте в Москве. Специалисты планируют привести в порядок макет спускаемого аппарата корабля "Восток", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Все работы планируется завершить в этом году.

"Символично, что новый этап реставрации одного из самых известных памятников Москвы начался именно 12 апреля, в День космонавтики. Сейчас завершены основные работы по восстановлению стилобата и цокольной части, облицованной лабрадоритом", – подчеркнул руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты возведут вокруг монумента леса и начнут реставрацию постамента и самой скульптуры. Емельянов уточнил, что в рамках работ памятник очистят от коррозии и окрасят поверхность каркасной трубы.

Монумент был установлен в 1980 году. За прошедшее время на нем появились повреждения, загрязнения уличной пылью и локальные пятна.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот". Он напомнил, что объект культурного наследия регионального значения расположен на Волочаевской улице. Его построили в начале ХХ века, но неоднократно реконструировали. При проектировании объекта реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов.

