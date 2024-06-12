Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 17:14

Город

Депутат Мосгордумы Медведев обсудил с активистами вопрос сохранения Дома Гиппиуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев призвал сохранить Дом Гиппиуса – историческое здание 1920 года постройки, в котором раньше располагалось общежитие Тимирязевской академии. Этот вопрос он затронул на встрече с активистами.

Медведев рассказал, что ему удалось поговорить с застройщиком.

"Это эпоха, это история русской архитектуры, и сам застройщик понимает значение этого здания. К сожалению, это не отменяет того, что он на участке уже строит жилые здания, достаточно высокие", – добавил он.

По его словам, планируется рассмотреть возможность реставрации дома и уменьшения этажности новостроек, которые будут находиться рядом.

При этом Медведев отметил, что не может заранее сказать, будет ли застройщик вносить какие-либо изменения в проект.

"Конкретно в этом случае хорошо, что застройщик нас слышит, слушает, готов общаться", – резюмировал он.

Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал о планах провести капитальный ремонт в жилом доме 1939 года постройки в центре Москвы.

Речь идет о здании по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 36, строение 1. Дом признан объектом культурного наследия. Проектную документацию уже согласовали.

Александринскому дворцу усадьбы Нескучное вернут внешний вид середины XIX века

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика