12 июня, 17:14Город
Депутат Мосгордумы Медведев обсудил с активистами вопрос сохранения Дома Гиппиуса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Мосгордумы Андрей Медведев призвал сохранить Дом Гиппиуса – историческое здание 1920 года постройки, в котором раньше располагалось общежитие Тимирязевской академии. Этот вопрос он затронул на встрече с активистами.
Медведев рассказал, что ему удалось поговорить с застройщиком.
"Это эпоха, это история русской архитектуры, и сам застройщик понимает значение этого здания. К сожалению, это не отменяет того, что он на участке уже строит жилые здания, достаточно высокие", – добавил он.
По его словам, планируется рассмотреть возможность реставрации дома и уменьшения этажности новостроек, которые будут находиться рядом.
При этом Медведев отметил, что не может заранее сказать, будет ли застройщик вносить какие-либо изменения в проект.
"Конкретно в этом случае хорошо, что застройщик нас слышит, слушает, готов общаться", – резюмировал он.
Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал о планах провести капитальный ремонт в жилом доме 1939 года постройки в центре Москвы.
Речь идет о здании по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 36, строение 1. Дом признан объектом культурного наследия. Проектную документацию уже согласовали.
Александринскому дворцу усадьбы Нескучное вернут внешний вид середины XIX века