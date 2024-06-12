Депутат Мосгордумы Медведев обсудил с активистами вопрос сохранения Дома Гиппиуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев призвал сохранить Дом Гиппиуса – историческое здание 1920 года постройки, в котором раньше располагалось общежитие Тимирязевской академии. Этот вопрос он затронул на встрече с активистами.

Медведев рассказал, что ему удалось поговорить с застройщиком.

"Это эпоха, это история русской архитектуры, и сам застройщик понимает значение этого здания. К сожалению, это не отменяет того, что он на участке уже строит жилые здания, достаточно высокие", – добавил он.

По его словам, планируется рассмотреть возможность реставрации дома и уменьшения этажности новостроек, которые будут находиться рядом.

При этом Медведев отметил, что не может заранее сказать, будет ли застройщик вносить какие-либо изменения в проект.

"Конкретно в этом случае хорошо, что застройщик нас слышит, слушает, готов общаться", – резюмировал он.

Ранее председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал о планах провести капитальный ремонт в жилом доме 1939 года постройки в центре Москвы.

Речь идет о здании по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 36, строение 1. Дом признан объектом культурного наследия. Проектную документацию уже согласовали.

