Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в ряд городов России

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря на время прекращает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы.

Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

Несколько дней назад, 25 декабря, самолет авиакомпании, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.