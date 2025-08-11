В США самолет с 192 пассажирами врезался в другое судно

Фото: AP Photo/Mike Stewart

В американском штате Джорджия самолет Delta Air Lines, в котором находились 192 пассажира, врезался в другое воздушное судно во время вылета из аэропорта Атланты. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, крыло самолета "соприкоснулось" с пустым лайнером. При этом, согласно сайту FlightAware, Delta Air Lines должен был направиться из Атланты в Гватемалу. Однако после инцидента пассажиров пересадили на другой самолет.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в США 25 пассажиров самолета Airbus A330-900 получили травмы из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел 30 июля, когда борт выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. После того как самолет приземлился в аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол, всех пассажиров осмотрели врачи.