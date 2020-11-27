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Общество

08:58

В Госдуме предложили создать в России программу "Семейный индекс"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предложили создать льготную программу для семей, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, передает RT.

Программа получит название "Семейный индекс". По словам Строковой, сегодня ни в одной стране мира нет такого проекта. Она заметила, что разработка инновационной системы поддержки российских семей представляет собой трудоемкий процесс.

В то же время, по мнению парламентария, запуск проекта и поощрение семей приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян.

Согласно идеям Строковой, одной из льгот может стать уменьшение процентной ставки по ипотеке – чем выше коэффициент "семейного индекса", тем ниже процент по кредиту на жилье.

Также семьям предлагается делать скидку на покупку мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства.

Размер "семейного индекса" будет складываться из показателей, напрямую связанных не только с самим улучшением демографической ситуации, но и с уровнем и качеством развития нового поколения россиян.

Коэффициент "семейного индекса" депутат предлагает увеличивать за такие достижения как создание семьи и рождение трех детей, участие ребенка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, получение дополнительного образования и спортивные достижения.

Программу выстроят по уровневой системе, где при достижении семьей нового уровня количество льгот будет расти.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Ежемесячные пособия были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей.

В России упростили оформление таких пособий. Теперь гражданам не придется самим предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.

Оформить пособие на ребенка по упрощенной схеме можно будет до 1 марта 2021 года

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