Путин потребовал избавиться от абсурдных правил в социальной сфере

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Владимир Путин поручил пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере, чтобы убрать из них бессмысленные и забюрокраченные процедуры.
"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила", – заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Путин попросил правительство, а также профильную комиссию Госсовета и АСИ максимально избавиться от факторов, которые изматывают и унижают людей. Президент также отметил, что бюрократические проволочки могут в том числе демотивировать коллективы социальных учреждений.
Владимир Путин отдельно подчеркнул, что работников социальной сферы следует максимально освободить от решения технических вопросов.
"Чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего", – объяснил президент.
Накануне Сергей Собянин принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета и АСИ. Во время своего выступления градоначальник подчеркнул важность улучшения клиентского сервиса в социальной сфере.
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