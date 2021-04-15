Координационный центр по вопросам социального стационарного обслуживания открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии единого Координационного центра стационарного социального обслуживания.

Теперь специалисты будут сопровождать клиента или его представителя на каждом из этапов сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем.

"Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение", – пояснила Ракова.

Она также отметила, что теперь специалисты смогут подсказать статус рассмотрения документов и проследить за своевременностью оказания необходимой социальной помощи.

По словам заммэра, каждый год в департамент труда и социальной защиты населения поступает около трех тысяч обращений по вопросам деятельности интернат-домов для взрослых.

Порядок получения социальной помощи не изменится, подчеркнула Ракова. Для получения необходимых услуг родным или представителям нуждающегося необходимо, как и раньше, обратиться в центр "Мои документы".

Ранее стало известно, что москвичи получили дополнительную социальную поддержку во время пандемии. В 2020 году главной задачей столичных социальных служб стало противодействие распространению коронавируса. Это потребовало изменить привычные технологии работы, сохраняя при этом базовые социальные услуги для нуждающихся в них жителях.