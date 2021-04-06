На mos.ru появилась возможность подать заявку в ЕДЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

На портале mos.ru появилась возможность подать заявку по вопросам, касающимся жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи с учетной записью теперь могут вызвать мастера через единый диспетчерский центр (ЕДЦ), например, обратиться за помощью к специалисту-лифотвику или попросить замену лампочки, уборку мусора на детской площадке.

"Единый диспетчерский центр создан в первую очередь для удобства жителей столицы. Фактически это единая горячая линия, на которую можно обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что власти столицы сейчас стараются сделать все для более комфортной жизни каждого горожанина.

"Для города важно, чтобы обратиться в ЕДЦ было удобно в любой ситуации и с любого устройства. Проанализировав пожелания горожан, мы создали возможность вызвать мастера из управляющей компании или ГБУ "Жилищник" на портале mos.ru. Подача заявки займет около минуты, а информация попадет напрямую профильным службам", – пояснил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее москвичам рассказали, как подать заявку для получения субсидий на оплату ЖКУ. Теперь в центрах "Мои документы" заявителям необходимо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие задолженностей и уровень дохода семьи, а также документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, реквизиты банковского счета или социальной карты москвича.