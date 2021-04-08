Путин обратил внимание на трудности при реализации своих прошлых посланий

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Следует обратить внимание на трудности, которые возникали при реализации предыдущих посланий Федеральному собранию, чтобы скорректировать работу в будущем. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании, посвященном итогам реализации президентских посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

"Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности", – сказал Путин.

Он обратил внимание на темпы ввода мест в яслях в ряде регионов, ситуацию с запуском компенсации регионам инвестиционного вычета, поддержку строительства частных домов, а также обкатку перспективных технологий в так называемых цифровых песочницах, где действуют экспериментальные правовые и регуляторные режимы.

Глава государства предположил, что для более успешной реализации проектов придется скорректировать работу или предложить альтернативное решение. При этом на всех этапах необходимо анализировать, почему произошел сбой.

В докладах на текущем совещании Путин просил акцентировать внимание на положении дел в социальной и инвестиционной сферах, развитии цифровых технологий и на теме рынка жилой недвижимости.

Он заключил, что без серьезного анализа предшествующего опыта невозможно эффективно планировать будущие задачи.

Ранее Путин призвал не затягивать с поправками о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Принять закон депутаты Госдумы должны в весеннюю сессию.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Кроме того, Дмитрий Песков пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.

Мероприятие пройдет полностью очно.