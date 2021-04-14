Собянин принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета и АСИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин принял участие в семинаре-совещании по подготовке совместного заседания президиума Госсовета РФ и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) по социальным вопросам.

Встреча состоялась в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкиной. Собянин рассказал, что на семинаре рассматривались проблемы, связанные с получением гражданами образования, социальных и медицинских услуг, а также помощи в сложных жизненных ситуациях.

"Вопросы, которые мы обсуждаем, охватывают большую часть нашей работы. 60–70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, в социальной защите, в занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере – это как раз работающие в этих сферах. Это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны", – отметил мэр.

Собянин также объяснил важность качественного продвижения подобных услуг. Он поблагодарил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву за развитие клиентского сервиса и персонифицированной работы с нуждами граждан.

Говоря о вопросах посетителей поликлиник, мэр Москвы подчеркнул, что многие из них жалуются не на нехватку специалистов или оборудования, а именно на отношение врачей и медперсонала.

"И это очень важная сфера, тонкая, ее просто так, приказом, невозможно настроить. Невозможно просто одним решением взять и решить, невозможно. Это повседневная, сложная работа", – добавил Собянин.

Семинар-совещание в центре "Моя карьера" собрал порядка 30 человек, в числе которых – губернаторы ряда регионов России. Главы субъектов, руководители федеральных органов власти и эксперты обсуждают вопросы доступности и качества социальных услуг.

Ранее стало известно, что в центре "Моя карьера" с 21 апреля запустят проект "Среда развития". Он рассчитан на самозанятых жителей столицы, которые смогут получить всестороннюю образовательную и консультационную поддержку.

