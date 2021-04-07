В Минтруде предложили упростить выплату пособий на погребение

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В министерстве труда и социальной защиты России подготовили законопроект, согласно которому упрощается выплата социального пособия на погребение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что корректировки не меняют критерии и условия выплат, но вводят полностью электронный вид и "принцип экстерриториальности" для их получения. Кроме того, они обеспечивают урегулирование вопроса определения размера социального пособия.

Также в министерстве рассказали, что изменения позволят исключить из процедуры выплаты соцпособия на погребение справку о смерти на бумажном носителе с помощью технологических возможностей государственных информационных систем.

Так, гражданину, который возьмет на себя ответственность по погребению умершего, не нужно будет идти в Пенсионный фонд или орган соцзащиты населения для предоставления бумажного документа из органа ЗАГС.

"Для оформления социального пособия на погребение гражданину необходимо подать заявление через "Госуслуги" или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, предварительно выбрав предпочтительный способ получения выплаты – почтовый перевод или перечисление средств на банковский счет", – уточнили в министерстве.

Помимо этого, согласно законопроекту, предлагается закрепить, что размер пособия определяется на дату и по месту государственной регистрации смерти.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал проект приказа, который меняет перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. В частности, упрощается механизм оформления выплат.