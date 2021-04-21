В Госдуме назвали возможные темы послания Путина Федеральному собранию

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию в этот раз будет посвящено поддержке граждан и другим социальным вопросам, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает издание "Политэксперт".
"Уверена, что самое важное и что президент поставит во главу угла, – это социальная помощь гражданам. Это новые инструменты по борьбе с бедностью, возможно, пособия и выплаты", – сказала депутат.
Также президент может коснуться проблем, связанных с малым и средним предпринимательством, полагает Бессараб. Кроме того, весьма вероятно, что в своей речи Путин затронет механизмы, с помощью которых граждане смогут повысить уровень заработка и успешно преодолеть кризис.
21 апреля Путин в 17-й раз огласит ежегодное послание Федеральному собранию. В нем президент России традиционно даст оценку положению дел в стране и видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием главы государства, которое пройдет полностью в очном формате.
Ранее президент заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.
Послание Путина Федеральному собранию будет постковидным
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