Курс доллара упал ниже 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 21:35.

Отмечается, что курс валюты ускорил снижение до 0,62% к закрытию прошлой сессии. На данный момент он находится на уровне 74,9475 рубля.

Ранее Банк России снизил официальный курс евро на выходные и понедельник до 90,47 рубля. Стоимость европейской валюты, установленная ЦБ, снизилась на 1,57 рубля.

Бивалютная корзина на указанный период, рассчитываемая по официальным курсам, подешевела на 1,441 рубля и теперь стоит 82,0095 рубля.

Основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.