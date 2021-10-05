Данные об обращениях детей за медпомощью в школах и детсадах Москвы будут доступны онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация об обращениях детей к медработникам в школах и детсадах теперь будет храниться в электронном виде, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Медицинские работники в московских школах и детских садах теперь смогут вести прием в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). При этом у них есть возможность заполнять онлайн-протокол в системе "ЕМИАС.Школа", а также направлять ребенка на лабораторные, инструментальные исследования и процедуры в поликлиники.

Отмечается, что вся внесенная информация будет храниться электронно и будет доступна в онлайн-медкарте как медикам, так и родителям.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что раньше все обращения ребенка за медпомощью записывали на бумаге – в журнале приема амбулаторных больных. Чтобы направить ребенка на дополнительную консультацию врача или какие-либо исследования, необходимо было обращение в городскую поликлинику.

"Теперь в этом нет необходимости: медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система "ЕМИАС.Школа", в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления", – отметила заммэра.

В удобный онлайн-формат также были перенесены медицинские карты для образовательных учреждений по форме 026/у. Это позволило избавиться от сбора лишних справок, так как теперь их оформляет врач в медучреждении электронно.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru заработал новый сервис для получения информации о медорганизации, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.