Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"В городе местами идет сильный дождь – просим водителей быть внимательнее за рулем", – говорится в сообщении.

В связи с плохими погодными условиями горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном авто в часы пик и пересесть на общественный транспорт. Если же это невозможно, водителей призвали, находясь за рулем, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны, а при ДТП переставить машину в безопасное место.

На данный момент трафик на дорогах столицы оценивается в 6 баллов. Плохо едут машины по направлению в центр на Ленинградском, Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на МКАД в районе Симферопольского шоссе.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 октября, в Москве и области ожидаются облачная погода и дождь. Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 7–12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Однако в предстоящие субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, погода улучшится. Столбики термометров в столичном регионе могут подняться до 16 градусов. Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в городе начнет повышаться со второй половины четверга, 6 октября, а уже в пятницу вероятность осадков будет совсем небольшая.



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