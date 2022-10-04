"Это наш город": общегородской столичной сети Wi-Fi исполнилось девять лет

Общегородской столичной сети Wi-Fi исполнилось девять лет. За это время сервис стал очень популярен. Только с начала 2022 года им воспользовались около 62 миллионов раз. Беспроводной интернет работает на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Пользуются бесплатным Wi-Fi также посетители парков и библиотек. В 2022 году сигнал стал доступен в некоторых театрах и других учреждениях культуры и спорта, а также на всей центральной части ВДНХ. Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к Wi-Fi, можно на интерактивной карте. Она опубликована на портале mos.ru.