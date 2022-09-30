Электронные водительские права можно будет использовать в РФ с 1 октября. Водительские удостоверения будут выглядеть как индивидуальный QR-код. Оформить их можно с помощью мобильного приложения "Госуслуги Авто".

При этом эксперты порекомендовали на всякий случай иметь при себе все документы в привычном виде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.