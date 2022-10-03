Роскомнадзор проведет проверку из-за утечки данных клиентов и сотрудников DNS

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор проведет проверку из-за утечки персональных данных клиентов и сотрудников российской сети DNS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При проверке учтут информацию уведомления об инциденте, предоставленного в Роскомнадзор 2 октября.

Отмечается, что в открытый доступ попала база данных клиентов, содержащая 16 524 миллиона записей с информацией о покупателях. В DNS пообещали устранить последствия хакерской атаки.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что операторы организаций должны предоставлять в Роскомнадзор информацию об обработке персональных данных жителей России. Если этого не сделать, то последует административная ответственность. По его словам, операторы должны повышать прозрачность по отношению к госструктурам.



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