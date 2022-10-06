"Это наш город": более 80% участников проекта "Здоровая Москва" не курят

Свыше 80% участников проекта "Здоровая Москва" не курят. Еще около 75% не злоупотребляют спиртным. Таким образом, констатируют медики, трое из четырех посетителей павильонов ведут здоровый образ жизни.

Благодаря этому у большинства из них уровень давления, сахара и холестерина в крови находится в пределах нормы. Павильоны "Здоровая Москва" вновь откроются в мае. Пройти обследование в них можно бесплатно.