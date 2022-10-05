Мобилизованным рассказали, можно ли брать с собой экшен-камеру

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Мобилизованным россиянам рассказали, можно ли брать с собой экшен-камеру. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Да, такую камеру можно брать с собой, но использовать только с разрешения командира", – говорится в сообщении.

Однако, как уточнили на портале, кадры с такой камеры размещать и передавать в Сети нельзя. Не разрешается также и передавать материалы по сетям сотовой связи.

Ранее сообщалось, что всех мобилизованных россиян обеспечат питанием, лекарствами, экипировкой и предметами личной гигиены. Однако при желании призывник может дополнительно взять с собой некоторые вещи. Среди них – привычные уходовые средства с учетом потребностей и индивидуальных привычек: мыло, зубную щетку, бритву и так далее.

Отмечалось, что также разрешено брать деньги и кнопочный телефон, однако последний будет выдаваться призывникам только в определенное время и храниться не у них самих, а в установленном месте.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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