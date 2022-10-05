Россиянам рассказали, законно ли обязывать мобилизованных самим покупать экипировку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Подпавших под частичную мобилизацию россиян нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги. Об этом сообщается на правительством портале "Объясняем.рф".

Полностью обеспечивать мобилизованных всем необходимым должно министерство обороны. Если же мобилизованного заставляют покупать что-то самостоятельно, он может пожаловаться военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Вместе с тем разрешается по своему желанию взять с собой средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарь, спортивную шапку под шлем, перчатки и другие предметы.

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки семей подпавших под мобилизацию граждан. В частности, мэр разработал меры поддержки для детей мобилизованных, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супруг и детей трудоспособного возраста.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Совет Федерации освободил мобилизованных от пеней за ЖКХ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!