Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые недавно вошли в состав России. Об этом он сказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

По словам главы государства, на протяжении многих лет многие из них толком не учились и не могли рассчитывать на получение должной медпомощи, передает ТАСС.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что на присоединенных территориях будут созданы лучшие условия образования.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Путин отметил, что в этих регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.



Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

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