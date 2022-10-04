Минпросвещения РФ создаст лучшие условия образования на присоединенных территориях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ продолжает работать над интеграцией учебных организаций на присоединенных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра Александра Бугаева.

"Сделаем все для того, чтобы уже произошедшая интеграция в системы образования России не останавливалась, а условия для развития и самореализации наших маленьких сограждан и ребят, которые учатся в этих школах, были созданы самые наилучшие", – сказал он.

Бугаев отметил, что процесс интеграции осуществляется постепенно. В этом направлении уже предприняли следующие шаги:

осуществлена доставка учебников;

организована переподготовка учителей и педагогов;

разработаны программы летнего отдыха в России для детей.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Владимир Путин отметил, что в эти регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.



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