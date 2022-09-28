Правительство РФ поручило создать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кабмин России поручил создать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по проведению в РФ Года педагога и наставника и утвердить его состав. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Минпросвещения России", – говорится в материале.
Ответственным секретарем оргкомитета назначен первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Также в состав вошли:
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Свою идею она представила главе Минпросвещения.
Детский омбудсмен отметила, что в законопроекте нужно предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов, профессиональное развитие, карьерный рост и другое.
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