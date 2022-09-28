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Общество

28 сентября, 22:20

Правительство РФ поручило создать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин России поручил создать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по проведению в РФ Года педагога и наставника и утвердить его состав. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Минпросвещения России", – говорится в материале.

Ответственным секретарем оргкомитета назначен первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Также в состав вошли:

  • министр просвещения России Сергей Кравцов;
  • гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов;
  • президент Российской академии образования Ольга Васильева;
  • гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев;
  • министр культуры Ольга Любимова;
  • руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева;
  • ректор МГУ Виктор Садовничий;
  • министр науки и высшего образования России Валерий Фальков;
  • заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России. Согласно указу, правительству необходимо разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Свою идею она представила главе Минпросвещения.

Детский омбудсмен отметила, что в законопроекте нужно предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов, профессиональное развитие, карьерный рост и другое.

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