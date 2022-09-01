Глава Всероссийского фонда образования оценил идею о повышении статуса педагога

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Инициатива детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о законодательном закреплении высокого статуса учителя заслуживает поддержки, поскольку педагоги являются ключевым звеном российской системы образования, заявил глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. Об этом сообщает RT.
"Педагог – это ключевая фигура во всей системе образования и воспитания подрастающего поколения. Волынец совершенно права", – сказал он.
По словам Комкова, также в федеральном законодательстве необходимо закрепить понятие "педагогический работник", которое включило бы в себя учителя, воспитателя и других сотрудников, работающих с детьми в различных сферах.
"Надо прописать все виды их деятельности, те статусные состояния, которые они должны иметь, а также поощрения со стороны государства", – полагает Комков.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Свою идею она представила главе Минпросвещения Сергею Кравцову и главе комитета Госдумы по образованию Ольге Казаковой.
Детский омбудсмен отметила, что в законопроекте нужно предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов, профессиональное развитие, карьерный рост и другое.
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