Побороть нехватку продовольствия в мире без РФ будет крайне сложно – Мишустин

Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин усомнился в том, что в мире смогут побороть нехватку продовольствия без участия российской стороны.

"Россия способна не только обеспечить себя, но и внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность, активно работая на международных рынках", – сказал он.

Мишустин сделал акцент на том, что многие направления сельского хозяйства в РФ серьезно продвинулись вперед.

"Без участия России будет крайне сложно, если не вообще невозможно стабилизировать ситуацию", – резюмировал он.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

В начале сентября Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу, поскольку практически все зерно было вывезено именно в ЕС, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент РФ отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН загрузили лишь два корабля из 87.



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