Путин в ответ на слова Кравцова вспомнил басню про кукушку и петуха

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ответ на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова вспомнил басню про кукушку и петуха. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава РФ и министр просвещения обсудили снижение бюрократической нагрузки на педагогов. Президент, в свою очередь, похвалил Кравцова за то, что у учителей появилась возможность меньше заниматься работой с документами. Глава Минпросвещения же напомнил, что данная работа выполнялась по поручению президента.

"Видите, оказывается, это по моему поручению. <...> Я говорю, что благодаря Сергею Сергеевичу, а он говорит – по моему поручению. Как там у Крылова? "Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку", – сказал Путин.

Президент также отметил наличие результатов подобной работы. При этом он уточнил, что в настоящее время уже есть планы дальнейшего движения.

"Нужно избавить их в конце-концов от всей ненужной шелухи, которая отнимает время и мешает работать", – заключил Путин.

Ранее президент высказал необходимость в решении вопроса об организации осенних каникул для школьников. Особое внимание при этом, по его словам, нужно уделить детям, проживающим в новых регионах страны.

5 октября во всем мире ежегодно отмечается День учителя. Дата была утверждена ЮНЕСКО в 1994 году. В 2022 году темой праздника стала "Трансформация образования начинается с учителя". По случаю события Путин выступил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!