Путин сообщил о необходимости организовать осенние каникулы на новых территориях

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин высказал необходимость в решении вопроса об организации осенних каникул для школьников. Особое внимание при этом нужно уделить детям, проживающим в новых регионах страны. Заявление было сделано президентом на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Кстати, скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще не спокойно или даже опасно", – цитирует Путина РИА Новости.

День учителя отмечается во всем мире ежегодно 5 октября. Дата была утверждена ЮНЕСКО в 1994 году.

Ежегодно празднование Дня учителя приурочено к определенной теме. В 2022 году темой праздника стала "Трансформация образования начинается с учителя".

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители высказали положительное решение.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по вхождению новых территорий в состав РФ продлится до 1 января 2026 года.



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