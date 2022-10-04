Россиянам рассказали, можно ли навестить мобилизованного в воинской части

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россиянам рассказали, можно ли приехать к мобилизованному в воинскую часть. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Можно с разрешения командира воинской части", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что также с разрешения командира мобилизованные граждане могут созваниваться со своими родственниками во время службы. Сообщалось, что призывникам можно брать с собой в военную часть обычные кнопочные телефоны.

Кроме того, из части можно позвонить родным и с местного телефона по той же схеме.

До этого также Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян. Отмечалось, что они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Более 200 тыс призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ – Шойгу

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