Москвичи приходят в мобилизационные пункты добровольцами

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители столицы приходят в мобилизационные пункты добровольцами. Некоторые из них поделились своими эмоциями с представителями СМИ.

"Там по-любому тоже найдутся ребята, как и мы. Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем", – сказал один из пришедших в военкомат.

Еще один призывник заявил журналистам, что решил пойти добровольцем, поскольку сейчас сложилась тяжелая ситуация. Он также отметил, что подходит по возрасту.

Также корреспондент рассказала, как осуществляется отправка на военные учения.

"Едут они группами на автобусах, их провожают родные и близкие, которые ждут снаружи. В пункт пускают только мобилизованных", – отметила она.

Добровольцы могут не брать свою форму, на месте им выдают все необходимое: зимние теплые куртки, штаны, аптечку.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Более 200 тыс призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ – Шойгу

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