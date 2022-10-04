Россияне, имеющие детей с неизлечимыми заболеваниями, получат отсрочку от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

В Минобороны РФ заявили, что гражданам, имеющим детей с неизлечимыми заболеваниями, предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Глава министерства Сергей Шойгу поручил оперативно довести эту информацию до военкоматов.

"Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид", – сообщили в ведомстве.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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