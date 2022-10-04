Шойгу поручил обеспечить права россиян во время мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Нарушения прав граждан во время частичной мобилизации следует исключить. Также нужно обеспечить призывников всеми материальными средствами. Соответствующее поручение министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в Генштаб Вооруженных сил страны. Об этом сообщает Минобороны России.

"Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации", – поделились в ведомстве.

Помимо этого, Шойгу считает, что без серьезных оснований добровольцам в ходе частичной мобилизации отказывать нельзя. По его словам, на данный момент военные комиссариаты принимают большое количество желающих помочь ВС РФ.

Также Шойгу подчеркнул, что призывники будут служить в зонах, которые не задействованы в проводимой Россией спецоперации на Украине. Он добавил, что граждане, которые закончили служить, вернутся домой.



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