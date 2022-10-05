Синоптик предупредила о продолжении дождей на следующей неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На следующей неделе жителей столицы ждет теплая облачная погода с кратковременными дождями в отдельные дни. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в субботу, 8 октября, в городе установится переменная облачность без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 15...16 градусов.

"В воскресенье, 9 октября, антициклон разделится на два ядра, поэтому ночью существенных осадков не ожидается, но днем местами может собраться небольшой дождь. За счет того что облаков будет чуть побольше, дневная температура окажется на пару градусов пониже, где-то в пределах 13...15 градусов", – объясняет Позднякова.

Метеоролог добавила, что до конца следующей недели в столице будет преобладать облачная погода с прояснениями.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Дневная температура на следующей неделе составит около 12...14 градусов. В отдельные дни возможен кратковременный дождь. Но все равно погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому проливных дождей у нас не ожидается.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По словам синоптиков, согласно статистике, в XXI веке первый снег в Москве выпадает 15 октября. Но прогнозы говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



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