"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования

В столичные поликлиники по программе капитального ремонта поставили более 500 единиц нового медицинского оборудования. Это аппараты для рентгена, флюорографии, УЗИ, КТ и МРТ.

Кроме того, продолжается и ремонт самих поликлиник. Помещения модернизируют. Также приводят в порядок прилегающие территории. В данный момент программа реализована на треть, а всего коснется более 200 поликлиник.