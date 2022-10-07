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"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования

"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования

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В столичные поликлиники по программе капитального ремонта поставили более 500 единиц нового медицинского оборудования. Это аппараты для рентгена, флюорографии, УЗИ, КТ и МРТ.

Кроме того, продолжается и ремонт самих поликлиник. Помещения модернизируют. Также приводят в порядок прилегающие территории. В данный момент программа реализована на треть, а всего коснется более 200 поликлиник.

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