08:00Город
"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования
В столичные поликлиники по программе капитального ремонта поставили более 500 единиц нового медицинского оборудования. Это аппараты для рентгена, флюорографии, УЗИ, КТ и МРТ.
Кроме того, продолжается и ремонт самих поликлиник. Помещения модернизируют. Также приводят в порядок прилегающие территории. В данный момент программа реализована на треть, а всего коснется более 200 поликлиник.
Программа: Это наш город