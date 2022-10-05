Более 80% посетителей "Здоровой Москвы" не курят – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 80% людей, которые посетили в этом сезоне павильоны "Здоровая Москва", не курят, а порядка 75% не злоупотребляют спиртным, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главврача Центра медицинской профилактики Депздрава Татьяну Елагину.

"По итогам проекта "Здоровая Москва" в этом сезоне мы можем сказать, что трое из четырех посетителей павильонов ведут здоровый образ жизни: более 80% не курят, около 75% не пьют или редко употребляют алкоголь", – отметила эксперт.

Она также уточнила, что у многих, кто в этом году посетил павильоны "Здоровая Москва", уровень давления, сахара и холестерина в крови находятся в пределах нормы. По словам Елагиной, молодые москвичи в целом стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще проходить обследования.

"Это радует, ведь очень важно следить за здоровьем с молодого возраста. Соблюдая несложные правила, можно обезопасить себя от развития патологий, выявить отклонения и, вовремя начав лечение, избежать серьезных последствий", – отметила врач.

Она посоветовала, даже несмотря на отсутствие неприятных симптомов, чаще мерить давление и пульс, проверять уровень сахара и холестерина, делать ЭКГ, взвешиваться, определять индекс массы тела и измерять окружность живота для определения уровня абдоминального ожирения.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционировали до 14 сентября в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Полное бесплатное обследование там можно было пройти за не больше чем 60 минут.

Попасть на диспансеризацию могли все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти обследование, с собой необходимо было взять паспорт и полис ОМС.

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