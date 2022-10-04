"Это наш город": в Митине закончили благоустройство бульварной зоны

В Митине закончили благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А. Она проходит по Пятницкому шоссе и Митинской улице.

В 2022 году пространство вошло в программу "Мой район". Последний раз работы там проводили 10 лет назад. За это время жителей стало больше, а инфраструктура – современнее.

Бульварную зону сделали более комфортной и приспособленной для нужд жителей района. Во время благоустройства установили столы для настольного тенниса, сделали площадки для мини-футбола, стритбола, обновили дорожки, поставили садовые диваны.

На территории появились новые детские площадки, тренажеры, а также пространство для выгула собак. В планах – посадить еще более 300 деревьев и кустарников.