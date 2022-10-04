"Это наш город": еще пять выделенных полос появятся в трех округах Москвы

В трех округах столицы появятся еще пять выделенных полос для общественного транспорта. С 23 октября их сделают в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО.

На Филатовском шоссе, от станции метро "Филатов Луг" до станции "Прокшино", появится самая длинная полоса. На улицах Наметкина и Каховке сделают новую полосу, длина которой составит 2,7 километра.

На Профсоюзной улице выделенная полоса будет продлена. Еще полосы буду на улице Академика Янгеля и Мусы Джалиля.