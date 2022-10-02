На станции Тимирязевская МЦД-1 завершили больше половины ремонтных работ

На станции Тимирязевская первого Московского центрального диаметра завершили больше половины ремонтных работ. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На новом пригородном вокзале будет две платформы с навесами. Как сообщил мэр, там обновят подземный пешеходный переход, чтобы пассажиры переходили на Серпуховско-Тимирязевскую линию, не выходя на улицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.