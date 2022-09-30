Москва окажет помощь в восстановлении Донбасса – Собянин

18:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва будет помогать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Это огромная работа по восстановлению, поднятию до уровня российских регионов, и, конечно, мы все консолидированно будем помогать им. Не только правительство Российской Федерации, но и все регионы и Москва тоже", – сообщил он в эфире Первого канала.
Мэр отметил, что Донецк и Луганск являются побратимами Москвы, в связи с чем столица сделает все возможное для создания достойного облика, экономики и социального развития этих городов.
30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.
Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность данных территорий, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.
Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: