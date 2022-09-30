Москва окажет помощь в восстановлении Донбасса – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва будет помогать в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это огромная работа по восстановлению, поднятию до уровня российских регионов, и, конечно, мы все консолидированно будем помогать им. Не только правительство Российской Федерации, но и все регионы и Москва тоже", – сообщил он в эфире Первого канала.

Мэр отметил, что Донецк и Луганск являются побратимами Москвы, в связи с чем столица сделает все возможное для создания достойного облика, экономики и социального развития этих городов.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность данных территорий, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.



Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!