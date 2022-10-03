"Предоставил все справки": призывник рассказал о своем получении повестки

В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации. Временные пункты продолжают работать.

Известно, что почти 400 некорректно выписанных повесток аннулировали. По всем вопросам мобилизационной кампании москвичи могут звонить на специальную горячую линию. Также в столичных военкоматах продолжают работать спецгруппы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва.

"Я приехал в мобилизационный центр, и от входа в центр до выхода прошло минут 15. Зашел, там зарегистрировали, прошел дальше, там учетный стол был. Меня сразу спросили, есть ли какие-то причины, по которым я могу не пройти мобилизацию. Я предоставил свои документы, справки о том, что работаю на оборонном предприятии. Мне сказали, что с вашим случаем разберемся", – рассказал один из призывников.

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