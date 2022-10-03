"Предоставил все справки": призывник рассказал о своем получении повестки

12:15
В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации. Временные пункты продолжают работать.
Известно, что почти 400 некорректно выписанных повесток аннулировали. По всем вопросам мобилизационной кампании москвичи могут звонить на специальную горячую линию. Также в столичных военкоматах продолжают работать спецгруппы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва.
"Я приехал в мобилизационный центр, и от входа в центр до выхода прошло минут 15. Зашел, там зарегистрировали, прошел дальше, там учетный стол был. Меня сразу спросили, есть ли какие-то причины, по которым я могу не пройти мобилизацию. Я предоставил свои документы, справки о том, что работаю на оборонном предприятии. Мне сказали, что с вашим случаем разберемся", – рассказал один из призывников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: