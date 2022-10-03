В Москве начали разбирать бахчевые развалы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице начали разбирать бахчевые развалы. Весь сезон специалисты Госинспекции контролировали соблюдение правил торговли и пресекали нелегальную установку торговых площадок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 августа всего было открыто 159 торговых точек. 1 октября сезон продажи арбузов и дынь завершился. Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров сообщил, что работа развалов находилась под контролем.

"В течение сезона мы следим за соблюдением правил и пресекаем нелегальную установку бахчевых развалов", – отметил он.

Результаты проверок следующие:

выявлено 37 нарушений;

35 нарушений касались размещения вне схемы, а два – превышения разрешенной площади;

по сравнению с прошлогодним сезоном количество нарушений снизилось на 23%.

По словам Боброва, с предпринимателями проводили информационно-разъяснительную работу. В октябре Госинспекция проконтролирует, чтобы все площадки были вовремя разобраны.

Ранее стало известно, что в Москве заработали ярмарки выходного дня. Все площадки расположены в наиболее доступных для москвичей местах, рядом со станциями метро. Они будут открыты практически до конца декабря. Всего предусмотрено 60 точек.

На прилавках представлены продукты от фермеров из российских регионов и стран ближнего зарубежья. Было увеличено количество мест для продажи молока, мяса, рыбы, а также кондитерских изделий и хлеба. Вся продукция тщательно проверяется и получает соответствующие документы.



Жителям Москвы доступны фермерские продукты из сорока регионов России

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