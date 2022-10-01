60 ярмарок выходного дня открылись в Москве в осеннем сезоне

В Москве заработали ярмарки выходного дня. Это уже осенний сезон. Все площадки расположены в наиболее доступных для москвичей местах, рядом со станциями метро.

Площадки будут открыты практически до конца декабря. Всего предусмотрено 60 точек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.