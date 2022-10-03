Водителей попросили пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов попросили пересесть на городской транспорт в часы пик из-за ухудшения погоды, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве напомнили, что в городе местами идет дождь, из-за чего на дорогах сейчас 6 баллов. Движение затруднено в сторону центра на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов в районе Главной аллеи. Также затруднения наблюдаются в обоих направлениях на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Водителей призвали быть внимательнее за рулем – соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты, а в случае аварии или поломки автомобиля переставить его в безопасное место.

По возможности рекомендуется пользоваться городским транспортом в часы пик или отложить поездки на более позднее время.

Ранее в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует в Московском регионе до 21:00 4 октября.

За ночь с 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах города этот показатель достиг почти половины. В Зеленоградском административном округе выпало 26 миллиметров осадков, в Западном АО – 19 миллиметров, в Северо-Западном АО – 18 миллиметров, а в Юго-Западном – 17 миллиметров.

Синоптики отметили, что дождь в столице закончится к 15:00. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.



Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!