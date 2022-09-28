Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Кредитные каникулы предоставят мобилизованным, контрактникам и добровольцам. Госдума приняла закон во II и III чтениях.

Документ коснется потребительских займов и ипотеки для тех, кто принимает участие в спецоперации, а также для членов их семей. Заемщик сможет отсрочить платежи, либо уменьшить их размер на время льготного периода. Но это коснется обязательств по тем кредитным договорам, которые заключены до мобилизации или подписания контракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.