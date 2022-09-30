"Это наш город": центр "Семейный отдых" создадут для жителей Ясенева

Центр "Семейный отдых" создадут для жителей столичного Ясенева. На окраине Битцевского леса планируется обустроить зоны для отдыха, прогулок и занятий физической активностью.

В ходе благоустройства появится площадка для занятий йогой, игры в бадминтон, панна-футбола, волейбола и стритбола. Для освещения зон отдыха поставят новые фонари со специальным световым потоком, которые не помешают обитателям леса.