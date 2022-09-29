Некоторые набережные в центре Москвы перекроют 30 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В центре Москвы для проезда в пятницу, 30 сентября, будут закрыты несколько набережных, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что с 10:00 не будет движения по Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережным, по Большому Устьинскому мосту, Устьинскому проезду и Фалеевскому переулку.

С 00:01 30 сентября парковка будет временно запрещена на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца, а также в районе перекрытий.

В департаменте призвали горожан отказаться от поездок в центр Москвы на личном транспорте, а также заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что центральные улицы и набережные в Москве будут временно закрыты для движения транспорта в пятницу, 30 сентября.

Так, с 06:00 не будет движения транспорта по улицам Ильинке, Варварке, Москворецкой, по Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и по площади Васильевский Спуск.

С 13:00 для транспорта будут закрыты улицы Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост, Кадашевская набережная. С 14:00 движение перекроют на Старой площади и в Китайгородском проезде.



Центральные улицы Москвы временно перекроют 30 сентября

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