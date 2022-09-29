В Ново-Переделкине начнут заселять первую новостройку по программе реновации

Фото: stroi.mos.ru

Глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил о начале переселения жителей района Ново-Переделкино по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В современные и комфортные квартиры переедут более 150 жителей (58 семей) из домов 3, 5, 7, 9 и 28 на 6-й улице Лазенки, а также из дома 9 на 1-й улице Лукино", – объяснил специалист.

Подчеркивается, что даже несмотря на санкции, город выполняет обязательства перед жителями домов, включенных в программу реновации, в полном объеме.

Всего в Ново-Переделкине планируется расселить 14 жилых домов. Одно из зданий имеет историческую и архитектурно-художественную ценность, его планируется сохранить. Новые квартиры в совокупности получат более 450 жителей района.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что с начала 2022 года по программе реновации в Москве были введены в эксплуатацию 30 новых домов. Новые дома построили в 11 округах столицы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!