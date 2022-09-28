Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Дом на 330 квартир, построенный в рамках программы реновации жилищного фонда, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе на севере Москвы, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что новое двухсекционное здание находится по адресу Селигерская улица, дом 32А.
"Общая площадь новостройки составляет около 27 тысяч квадратных метров, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тысяч квадратных метров. Специалисты комитета оформили разрешение на ввод в эксплуатацию дома, в который смогут переехать жители старых пятиэтажек в Бескудниковском районе", – сказал Войстратенко.
Отмечается, что в доме расположены 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры с качественным ремонтом по стандартам реновации. В каждой секции здания имеется по три лифта. Дом оборудован системами пожаротушения и видеонаблюдения.
Первый этаж здания рассчитан на нежилые помещения, в которых расположатся магазины, аптеки, кафе и другие объекты инфраструктуры. Войстратенко отметил, что на прилегающей территории было проведено комплексное благоустройство.
"Обустроены проезды, тротуары, и создана безбарьерная среда для удобства маломобильных жильцов. Специалисты установили детские и спортивные площадки, выполнили озеленение внутридомового пространства", – заключил он.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.
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