Автоэксперт развеял популярные мифы об эксплуатации автомобилей

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Зачастую мифы об эксплуатации автомобилей могут нанести ущерб водителям. Об этом "Газете.ру" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Одним из самых распространенных мифов он назвал утверждения, что моторное масло нужно менять нечасто, доливая его по мере расхода. Хайцеэр пояснил, что в процессе эксплуатации масло утрачивает свои свойства, особенно это касается городских автомобилей.

Некоторые уверены, что на светофорах и небольших остановках нужно включить нейтраль автоматической трансмиссии для сбережения топлива. Эксперт подчеркнул, что на самом деле такая экономия исчисляется граммами бензина, а нагрузка на узел коробки передач увеличивается в несколько раз.

Хайцеэр напомнил, что зачастую водители считают, что автомобили могут проехать достаточно большое расстояние с горящим индикатором низкого уровня топлива.

"Не так долго, как хотелось бы. Это может как 20, так и 30 километров. Так что машина может заглохнуть на большом расстоянии от АЗС", – сказал автоэксперт.

Специалист добавил, что сейчас автомобилисты начали обвинять электромобили в формировании электромагнитного поля, опасного для здоровья водителя и пассажиров. На самом же деле излучение от телевизора может быть даже больше, чем от электроавтомобиля.

Некоторые водители также уверены, что белые машины реже попадают в ДТП, так как они ярче черных. На самом же деле, пояснил эксперт, благодаря ходовым огням черные автомобили видно также хорошо, как и белые.

Кроме того, появился миф, что женщины более аккуратные и внимательные водители.

"За постсоветское время количество женщин за рулем серьезным образом изменилось, но тем не менее, мужчины раньше садятся за руль, позже заканчивают вождение. Процентов 95 профессиональных водителей – тоже мужчины. Поэтому такую статистику нельзя называть объективной", – поведал Хайцеэр.

Помимо этого, некоторые автомобилисты уверены, что для очистки топливной системы от грязи нужно залить литр авиационного керосина на бак. Однако такими действиями можно "сжечь" всю топливную систему.

У начинающих водителей также бытует мнение, что при аварии лучше вылететь из автомобиля через лобовое стекло, поэтому в машинах без подушек безопасности лучше не пристегиваться. Хайцеэр подчеркнул, что ПДД были написаны кровью, поэтому такие утверждения – миф.

Ранее сообщалось, что концерн "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray. В рамках ВЭФ-2022 в сентябре президент "АвтоВАЗ" сообщил о намерениях концерна в 2023 году восстановить почти всю досанкционную линейку автомобилей. Марка Lada включает в себя семейства Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.

